Bintangi Jin & Jun The Movie, Rey Bong Ingin Temui Sahrul Gunawan

Rey Bong usai jumpa pers Jin & Jun The Movie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rey Bong didapuk sebagai pemeran Jun dalam Jin & Jun The Movie.

Film produksi MVP Pictures ini akan mulai diproduksi pada 21 Agustus 2022 dan tayang Maret 2023.

Meski demikian, Rey Bong ingin sekali bertemu dengan Sahrul Gunawan yang merupakan pemeran Jun dalam sinetron Jin & Jun yang tayang pada 1996.

Tetapi sejauh ini dirinya belum sempat bertemu Sahrul Gunawan.

Sahrul Gunawan (paling kanan) dan Misye Arsita (ketiga dari kiri) berfoto bersama para pemain lain sinetron seri Jin dan Jun. (DOK PRIBADI/INSTAGRAM)

"Belum sempet, karena mau banget at least kayak ke Om Sahrul, say hai aja sih, 'punten Om mau jadi Jun nih hehehe', gitu aja sih," kata Rey Bong ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

Lebih lanjut, saat ditawari memerankan karakter Jun, Rey Bong langsung mencari tahu dan menonton sinetronnya.

"Iya, pas ditawarin jadi Jun, gua langsung search, yang pasti saat sinetronnya tayang gua belum lahir sih," ujar Rey Bong.

"Jadi gua nonton ulang gua ngeliat bagaimana Jin dan Jun yang dulu bagaimana mereka membawakannya seperti apa," lanjutnya.

Selain Rey Bong, film ini akan dibintangi oleh Dwi Sasono, Astri Nurdin, Davina Karamoy, Alif Rivelino, Indra Aksa, Arif Didu dan masih banyak lagi.

Sebagai informasi, Jin & Jun adalah sinetron Indonesia produksi Tripar Multivision Plus yang ditayangkan perdana 16 Mei 1996.

Sinetron ini disutradarai oleh Arizal dan dibintangi oleh Sahrul Gunawan, M. Amien, dan Mira Asmara.