Lirik dan Kunci Gitar Mawar Biru - Nurhana: Tumetesing Waspaku, Ora Tega Rasaning Atiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar lagu Mawar Biru yang dipopulerkan Nurhana.

Lagu Mawar Biru diciptakan oleh Margono.

Lirik Lagu dan Chord Mawar Biru - Nurhana :

Intro : C

G C F G C G C

A Dm Em Dm G C G G-G

G C

Tumetesing waspaku

F G C G C

Ora tega rasaning atiku

A Dm Em

Ninggalake.…sliramu

Dm G C G -G

Priya idhamanku

G C

Tansah katon esemmu

F G C G C

Ngawe-awe rasaning atiku

A Dm

Ngelingake…

Em Dm G C

Nalika bareng mlaku-mlaku

Reff :

F

Ora nyana ora ngira,

G C G C

yen ngene dadine

B Dm F

Aku kudu melu,

Dm F G

Ndherek’ake rama lan ibuku

G G-G

Mulih nyang ndesaku

G C

Wekasan mung welingku

F G C G C

Aku nitip kembang mawar biru

A Dm Em

Openana..minangka

Dm G C

tandha katresnanku..

Musik : C

G C F G C G C

A Dm Em Dm G C G-G

Reff :

F

Ora nyana ora ngira,

G C G C

yen ngene dadine

B Dm F

Aku kudu melu,

Dm F G

Ndherek’ake rama lan ibuku

G G-G

Mulih nyang ndesaku

G C

Wekasan mung welingku

F G C G C

Aku nitip kembang mawar biru

A Dm Em

Openana..minangka

Dm G C

tandha katresnanku..

Outro : Dm G C

