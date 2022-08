PROFIL Susan Sameh, Aktris yang Dikabarkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Susan Sameh, aktris yang dikabarkan dekat dengan altlet bulu tangkis ganda putra Fajar Alfian.

Susan Sameh lahir pada 24 Februari 1997 di Bandung, Jawa Barat.

Nama lengkapnya adalah Susan Sameh Muhammad Abdel Fateh.

Orang tuanya bernama Sameh Abdul Elfatah dan Nancy Dbomb.

Sebagai tambahan informasi, Susan Sameh merupakan keturunan Mesir-Indonesia-Tionghoa.

Susan Sameh memulai kariernya sebagai model pada tahun 2013.

Baca juga: Susan Sameh Ngaku Cuma Berteman dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian, Ungkap Kriteria Suami Idaman

Susan Sameh memulai debut akting dalam sinetron Cowokku Superboy yang tayang di SCTV.

Semenjak berperan dalam sinetron itu, Susan Sameh mulai mendapat tawaran untuk membintangi sejumlah FTV hingga layar lebar.

Susan Sameh membintangi film berjudul Miss Call dan lima FTV yang tayang yang pada 2015.

Satu tahun kemudian, Susan Sameh mendapat tawaran bermain di film Surga di Telapak Kaki Ibu.

Susan Sameh (IG @susansameh)

Baca juga: Jalin Hubungan dengan Susan Sameh, Pebulu Tangkis Fajar Alfian Blak-Blakan Ungkap Rencana Pernikahan

Bahkan, Susan Sameh juga bermain dalam film romansa SMA berjudul Dear Nathan: Hello Salma, yang tayang pada tahun 2018.

Setelah sukses dalam film Dear Nathan, Susan Sameh membintangi film Dread Out (2019) dan Dear Nathan: Thank You Salma (2021).

Selain jago akting, Susan Sameh juga ahli sebagai presenter dan memandu berbagai acara TV seperti Katakan Putus (2016), Celebrity on Vacation (2018) dan Mabar Yuk! (2020).

Nama Susan Sameh semakin dikenal publik ketika ia membintangi Wedding Agreement The Series bersama Refal Hady dan Indah Permata Sari.

Filmografi Susan Sameh

Susan Sameh saat ditemui di kantor redaksi Tribunnews.com Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Film:

1. Miss Call (2015)

2. Lost in Paris (2015)

3. Surga di Telapak Kaki Ibu (2016)

4. Suami untuk Mak (2017)

5. Dear Nathan: Hello Salma (2018)

6. Dreadout (2019)

7. Kuntilanak 2 (2019)

Sinetron:

1. Cowokku Superboy (2014)

2. Bro & Bray (2016-2017)

3. Hati yang Memilih (2017)

4. Aku Bukan Ustadz Reborn (2019)

FTV:

1. Pamali: Jangan Keramas Tengah Malam (2015)

2. Kucangkul Hatimu Dengan Cinta (2015)

3. Cahaya Cinta Di Langit Paris (2015)

4. Assalamualaikum Paris (2015)

5. 26 Hari 26 Permintaan (2016)

6. Sweet 16 (2017)

7. Ada Apa Dengan Kue Ape (2017)

8. Marbot Rocker Mencari Cinta (2017)

Acara TV:

1. Katakan Putus (2016)

2. Celebrity on Vacation (2018).

Baca juga: Fajar Alfian Sempat Akui Pacaran, Susan Sameh Justru Ungkap Sebaliknya: Itu Teman Baik

Dikabarkan dekat dengan Atlet Bulutangkis Fajar Alfian

Susan Sameh (kiri) beri kejutan ke Fajar Alfian (kanan) - Susan Sameh mengaku hanya berteman dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian. (Kolase Tribunnews: TRIBUNNEWS/HERUDIN, TikTok @susansameeeh)

Hubungan Susan Sameh dan Fajar Alfian menjadi perbincangan di media sosial setelah Susan memberi kejutan pada Fajar.

Namun, ketika ditanya soal kabar dirinya yang menjadi kekasih Fajar Alfian, Susan Sameh mengelak.

Ungkapan Susan Sameh disampaikan ketika ia diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu.

"Pasangannya yang mana?" kata Susan Sameh, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Grid.ID, Jumat (19/8/2022).

Ia mengaku hanya berteman dengan Fajar Alfian.

"Itu teman baik, serius," lanjutnya.

Susan Sameh juga disinggung soal dirinya yang memberi kejutan dan sebuah bucket bunga setelah Fajar Alfian bertanding.

Namun, Susan Sameh tetap mengelak adanya hubungan khusus dengan pebulu tangkis Fajar Alfian.

"Kalian nanti aku kasih bunga biar sama," katanya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti/Ayu Miftakhul Husna, Siti Nurjannah Wulandari)(TribunManado.com/Yeshinta Sumampouw)(TribunnewsWiki.com/Saradita Oktaviani)

Artikel lain terkait Susan Sameh