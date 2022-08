Rap Lisa BLACKPINK di Lagu Baru Pink Venom Dinilai Mirip Pon De Replay Milik Rihanna

TRIBUNNEWS.COM - Bagian rap Lisa BLACKPINK di lagu Pink Venom dianggap mirip lagu Pon De Replay Rihanna.

Hal ini membuat nama Lisa BLACKPINK dan Rihanna sempat menduduki trending Twitter, Jumat (19/8/2022).

Jika didengarkan sekilas, lirik rap yang dibawakan Lisa BLACKPINK memang terdengar mirip dengan yang dinyanyikan Rihanna.

"One by one, then two by two. Nae sonkkeut tuk hanae da muneojineun jung. Gajja syo chigon hwaryeohaetji. Makes no sense, you couldn't get a dollar outta me," demikian lirik rapp yang dinyanyikan Lisa di single Pink Venom.

Sementara itu, beberapa part lirik Rihanna juga terdengar mirip rapp Lisa.

"It goes 1 by 1 even 2 by 2. Everybody in the club gon be rockin when i’m through. Let the bass from the speakers run through ya sneakers. Move both ya feet and run to the beat," itulah bunyi lirik Pon De Replay Rihanna.

Diketahui, Pink Venom telah dirilis pada Jumat (19/8/2022) pada pukul 11.00 WIB.

Dikutip dari kanal YouTube BLACKPINK, Pink Venom menjadi trending 1 pada Jumat (19/8/2022).

Padahal, video Pink Venom belum ada satu hari diunggah dalam kanal YouTube tersebut.

Pun dengan penonton video Pink Venom sudah membludak sejak beberapa jam dirilis.