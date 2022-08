Sinopsis Drama Korea Terbaru Little Women Diperankan Kim Go Eun, Tayang 3 September 2022

Simak sinopsis drama korea terbaru berjudul Little Women tayang pada 3 September 2022 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis drama korea terbaru berjudul Little Women, yang diperankan oleh

Kim Go Eun dan Wi Ha Joon

Drama korea Little Women akan tayang pada 3 September 2022.

Diketahui drama korea berjudul Little Women merupakan adaptasi dari novel klasik karya Louisa May Alcott.

Pemeran utama dalam drama korea Little Women adalah Kim Go Eun, Park Ji Hoo dan Nam Ji Hyun.

Simak sinopsis drama korea Little Women yang akan tayang di Netflix dan tvN.

Sinopsis drama korea Little Women

Drama korea Little Women menceritakan tentang perempuan tiga bersaudara berasal dari keluarga miskin.

Terlibat dalam kasus yang membuat mereka bertarung melawan keluarga kaya raya yang paling berpengaruh di Korea Selatan.

Oh In-Joo (Kim Go Eun) merupakan kakak perempuan tertua, dia dibesarkan di lingkungan miskin.

Sejak Oh In-Joo masih kecil, dia menyadari bahwa uang adalah hal yang paling penting untuk melindungi dirinya dan keluarga.