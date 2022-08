Chord Gitar Benang Biru - Meggy Z: Kalau Hanya untuk Mengejar Laki-laki Lain

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Benang Biru dari Meggy Z dimainkan mulai kunci Am.

Kunci Gitar Benang Biru - Meggy Z

[Intro] Am....

Am..Dm G F Am

G Am G Am...

(Haa....Haa...Haa..)

Am

Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain

G F

Buat apa sih.. Benang Biru

G Am

kau sulam menjadi Kelambu

G Am G Am...

(Haa....Haa...Haa..)

Am

Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain

G F

Untuk apa sih.. tuak Manis

G Am

kau suguhkan untuk Diriku ( Haa aa..)

C

Sementara Kasih Sayang yang kuberikan

Am G

...Engkau anggap tuk membayar

G

hutang cinta yang ku Pinjam

F G Am

Kalau belum lunas...mengapa tak menagih lagi

Am

Kalau hanya untuk mengejar Laki-laki lain

G F

Buat apa sih.. Benang Biru

G Am

kau sulam menjadi kelambu

[Musik] Am...C Am..

G Am G Am...

[Reff]

Am

Walaupun aku kalah, didalam percintaan

G

..tetapi aku pernah, Merasakan jua

F Am G Am G Am

Kasih Sayang belaianmu...

Am

Untuk apa bersumpah, kau menutupi malu

G

..Semua orang tau....Siapa dirimu

F Am

engkau yang Membuat luka

(*)

G Am

Sekarang aku putuskan.. berpisah denganmu..

G F G Am

Orang lain, berlabuh, aku yang Tenggelam ....

(**)

Am

Kalau hanya untuk mengejar laki-laki Lain

G F

Buat apa sih.. Benang biru

G Am

Kau sulam menjadi Kelambu

[Musik] Am...C Am..

G Am G Am...

Kembali ke Reff, (*), (**)

