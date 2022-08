Lirik Carrying Your Love - David Morris: And Everyday’s A Dream When I’m Carrying Your Love With Me

Berikut ini lirik lagu Carrying Your Love - David Morris. Petikan liriknya yakni "And everyday’s a dream when I’m carrying your love with me."

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Carrying Your Love - David Morris.

Petikan liriknya yakni "And everyday’s a dream when I’m carrying your love with me."

Lagu Carrying Your Love dirilis pada Juni lalu dalam album bertajuk Hometown Heartbreak.

Lagu Carrying Your Love banyak dipakai sebagai backsound video di TikTok.

Lirik Carrying Your Love:

‘Cause I’m carrying your love with me

West Virginia down to Tennessee

I’ll be moving with the good Lord’s speed

Carrying your love with me

Ayy, hop up in this front seat, we gon’ ride out