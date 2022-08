Lirik Lagu dan Kunci Gitar Polisi & Bajingan - Iwan Fals: Kisah Sekelompok Polisi di Negeri Sana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar Iwan Fals - Polisi & Bajingan.

Lagu Polisi & Bajingan dirilis Iwan Fals melalui akun YouTube Iwan Fals Official pada 31 Mei 2021.

Berikut lirik lagu beserta chord Polisi dan Bajingan - Iwan Fals:

Intro

C Am G C Am

C Am G C Am Gm

C

Kisah sekelompok polisi

Am G

Bajingan di negeri sana

C Am

Yang terkait dengan bisnis narkoba

F G

Terlibat perseteruan dengan para mafia

F G

Yang akhirnya mati semua

C Am G

Bukan polisi dan mafianya saja yang mati

C Am

Juga keluarganya anak dan istri

F G

Kisah ini mungkin kisah sehari-hari

F

Yang terjadi

G

Di jaman edan seperti ini

Am Em F

Jaman kekacauan

Am Gm F

Jaman di mana tak bisa lagi dibedakan

Em F

Mana polisi mana bajingan

G

Semua larut lebur dalam permainan

Am Gm F

Orang mati karna dibunuh sudah biasa

Am G

Dengan alasan cinta dendam atau agama

F

Atau apa saja lah

Em F

Narkoba hanya sarana dunia saja

G C

Agar hidup serasa di surga

Am

Kalau sudah begini

G

Mana yaang harus disalahkan?

C Am

Polisi bajingan negara atau tuhan

F G

Bapak ditembak kepalanya di depan anaknya sendiri

Em F

Istri diperkosa di depan suaminya

G

Polisi frustasi membunuh istri dan anak-anaknya sendiri

Am Em F

Hukum cuma hiasan dunia belaka

Am G F

Basa-basi peradaban kaum intelektual saja

Em F

Semuanya bisa di beli kalau gak ya mati

G

Aku terdiam tercekak di depan televisi

Em F G

Mencoba mencari makna dari semua kisah ini

(Interlude)

C Am C Am

F G Em F G

Am Em F

Am Em F

Jaman kekacauan

Am Gm F

Jaman di mana tak bisa lagi dibedakan

Em F

Mana polisi mana bajingan

G

Semua larut lebur dalam permainan

Am Gm F

Orang mati karna dibunuh sudah biasa

Am G

Dengan alasan cinta dendam atau agama

F

Atau apa saja lah

Em F

Narkoba hanya sarana dunia saja

G C

Agar hidup serasa di surga

Am Em F

Hukum cuma hiasan dunia belaka

Am G F

Basa-basi peradaban kaum intelektual saja

Em F

Semuanya bisa di beli kalau gak ya mati

G

Aku terdiam tercekak di depan televisi

Em F G

Mencoba mencari makna dari semua kisah ini

C

Kisah sekelompok polisi

Am A

Bajingan di negeri sana

Outro Am

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)