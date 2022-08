Maraknya Self Expression Melalui Busana, Dwynna Win Tertarik Meriahkan Runway Fashion Show

Dwynna Win memeriahkan Runway Fashion Show lewat kampanye Escape The Norm.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, maraknya self expression melalui pakaian lewat kegiatan Runway Fashion Show sempat menjadi viral oleh sekumpulan anak muda yang berada di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Selatan.

Diketahui, Runway Fashion Show merupakan peragaan busana yang dilakukan di tempat-tempat umum atau publik.

Hal tersebut pun membuat beberapa publik figur tertarik untuk ikut serta, contohnya seperti aktris sekaligus influencer, Dwynna Win.

Melalui kampanye Escape The Norm yang digagas oleh brand sportswear asal Prancis, LE COQ SPORTIF, Dwynna Win bersama Joshua Kenji ikut serta memeriahkan Runway Fashion Show yang ada di beberapa titik di Jakarta.

Di antaranya kawasan Sarinah, Golf Island Pantai Indah Kapuk, dan beberapa tempat lainnya, baru-baru ini.

"Bertepatan dengan kembalinya kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas secara fisik seperti travelling, WFO, hingga kuliah tatap muka, kebutuhan akan pakaian yang nyaman tapi tetap fashionable juga tentunya semakin meningkat," kata Susanna selaku GM Brand LE COQ SPORTIF Indonesia, baru-baru ini

Kampanye Escape The Norm ini mengusung pesan mengedepankan gaya dan penampilan tanpa mengorbankan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

"Lewat campaign Escape the Norm juga melengkapi line up produk dengan koleksi athleisure terbaru," ujarnya lagi.

Sebagai tambahan, beberapa waktu lalu sempat viral gelaran Runway Fashion Show yang diberi nama Citayam Fashion Week.

Sebab Citayam Fashion Week yang hadir di Jakarta banyak menuai perhatian para netizen, warga Jakarta pun merasa tidak terganggu dengan hadirnya fenomena viral tersebut.

Istilah Citayam Fahsion Week sendiri muncul ketika banyak konten video tiktok yang mengabadikan momen anak muda yang sedang asyik nongkrong di seputaran kawasan Sudirman, Jakarta, dengan menggunakan gaya busana yang kasual dan trendy.

Berawal dari konten biasa yang dibuat oleh segerombolan remaja anak muda di area tersebut, ternyata fenomena ini menjadi viral dan menjadi sorotan internasional.

Untuk infromasi juga, Self Expression merupakan sekelompok nilai yang mencakup kepuasan hidup, ekspresi publik, dan aspirasi kebebasan