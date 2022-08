Penyanyi Dangdut Novi Rizki Debut Tampil Off Air Bawakan Lagu Mantan Sumo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Penyanyi Dangdut Novi Rizki tampil menghibur warga Semarang, Jawa Tengah, di Alun-alun Bung Karno, Ungaran.

Dalam rangka perayaan HUT ke-77 RI bertema 'Pesta Rakyat Paling Rame’ yang digagas ANTV, untuk kali pertama Novi Rizki menyanyikan lagu "Mantan Sumo" secara off air.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram pribadinya.

“Perdana Off air Mantan Sumo di outdoor.. Thank you warga Semarang for support Thank you juga buat @antv_official for tonight,” tulis Novi Rizki sebagai keterangan, Minggu, 21 Agustus 2022.

Kejutan ANTV yang diadakan di Semarang pada Sabtu, 20 Agustus 2022 memang memiliki waktu yang tak jauh dari HUT ke 77 RI.

Tak hanya menampilkan acara musik yang diisi oleh para musisi ternama saja, kamu juga bisa lho mengikuti berbagai lomba dan nostalgia bareng band Bagindas.

Terinspirasi Firaun

Lagu Mantan Sumo dirilis pedangdut Novi Rizki tahun lalu dan paling banyak direques oleh penggemarnya.

Dalam single terbaru ini Novi menjadi penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser.