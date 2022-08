Video Klip "Pink Venom" BLACKPINK Pecahkan Rekor Terbanyak Ditonton dalam 24 Jam di YouTube

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK merilis single pra-rilis berjudul Pink Venom.

Single Pink Venom ini berhasil memuncaki tangga lagu dunia. Tak hanya itu, musik video Pink Venom juga memecahkan rekor.

BLACKPINK merilis musik video Pink Venom pukul 11.00 WIB, Jumat (19/8/2022).

Dua puluh empat jam kemudian, pada 20 Agustus video musik Pink Venom telah mengumpulkan total sekitar 86.228.516 tayangan di YouTube.

Baca juga: Single Pink Venom BLACKPINK Jadi Lagu Berbahasa Korea Pertama Mencapai Top 1 Global Spotify

Itu berarti musik video Pink Venom berhasil memecahkan rekor baru sebagai video dengan jumlah penayangan tertinggi dalam 24 jam selama 2022 di YouTube.

Meskipun YouTube belum mengkonfirmasi jumlah penayangan 24 jam resmi video musik tersebut.

Selain itu, karena jumlah penayangan resmi YouTube sering kali berbeda dengan jumlah penayangan yang diukur secara real time, Pink Venom juga masih bersaing untuk memecahkan rekor single BLACKPINK lainnya.

Apabila musik video Pink Venom dikonfirmasi YouTube penayangannya lebih dari 86,3 juta, maka berhasil memecahkan rekor jumlah penayangan tertinggi dalam 24 jam yang pernah dicapai oleh musik video artis wanita.

Sementara rekor tersebut masih dipegang oleh musik video BLACKPINK lainnya berjudul How You Like That yang rilis pada 2020 dengan 86,3 juta tayangan dalam 24 jam pertama.

Hingga berita ini diterbitkan, musik video Pink Venom telah ditonton sebanyak 115,9 juta tayangan dan masih akan terus bertambah.

Apalagi saat ini musik video tersebut berada di urutan trending 1 YouTube.