Chord Sugali - Iwan Fals: Lihat Sugali Menari Di Lokasi WTS Kelas Teri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sugali, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Sugali ini termuat di album yang bertajuk Sugali, dirilis pada 1984 silam.

Lirik lagu sugali ini bercerita tentang preman yang dulu dikenal dengan sebutan gali atau gabungan anak liar.

Gali iu sering keluar masuk bui dan kerap melakukan kejahatan dengan merampok, mabuk atau kejahatan lain.

Namun, akhirnya Sugali sang bromocorah sampai juga pada ajalnya karena terkena peluru di hari apesnya.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Be With You - Akon: And No One Knows, Why Im Into You

Berikut chord Sugali dari Iwan Fals

Intro : G....C D

G C G C G D G...

G

Sua, sua, sua, suara berita

C D

Tertulis dalam koran

G

Tentang seorang lelaki

C G

Yang sering keluar masuk bui

G D G D

Jadi buronan polisi...

G

Dar, der, dor..suara senapan

C D

Sugali anggap petasan

G

Tiada rasa ketakutan

C

Punya ilmu kebal senapan

G D G

S'makin lupa daratan

Reff 1:

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Nothing - Bruno Major: Dumb Conversations, We Lose Track of Time

A

Lihat Sugali menari,

D E A ..E

Di lokasi WTS kelas teri

A

Asyik lembur sampai pagi

D E A

Usai garong hambur uang peduli syetan

C

Dig dig dug..dig dug dag dig dug

Dig dig dug dig dug..dug

Dig dig dug..dig dug dag dig dug

Dig dug dig dug dig dug dig dug

Musik : D..Bm C Bm C

C D Bb F (2x) C

(Tribunnews.com)