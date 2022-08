Lirik Lagu Lovely - Billie Eilish dan Khalid, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu Lovely dari Billie Eilish dan Khalid.

Lagu Lovely ini rilis tahun 2018, lalu.

Video musiknya sendiri di YouTube telah ditonton lebih dari 1,6 miliar kali, per Senin (22/8/2022).

Lirik Lovely - Billie Eilish ft Khalid

Thought I found a way

Thought I found a way, out (found)

But you never go away (never go away)

So I guess I gotta stay now

Oh, I hope some day I'll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can't find one near

Wanna feel alive, outside I can't fight my fear

Isn't it lovely, all alone?

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home

Walkin' out of town

Lookin' for a better place (lookin' for a better place)

Something's on my mind (mind)

Always in my head space

But I know some day I'll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can't find one near

Wanna feel alive, outside I can't fight my fear

Isn't it lovely, all alone?

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin and bone

Hello, welcome home

Whoa, yeah

Yeah, ah

Whoa, whoa

Hello, welcome home

Terjemahan bahasa Indonesia

Kukira telah temukan jalan

Kukira telah temukan jalan keluar

Tapi kau tak pernah pergi

Jadi, kurasa aku harus tetap di sini

Oh, kuharap kelak aku bisa pergi dari sini

Meski jika butuh waktu semalaman atau ribuan tahun

Butuh tempat sembunyi, tapi tak kutemukan satu tempat yang dekat

Ingin rasakan hidup, di luar aku tak bisa melawan rasa takutku

Bukankah indah, seorang diri

Hati terbuat dari kaca, pikiranku dari batu

Hancur leburkan aku, kulit hingga tulang

Halo, selamat datang di rumah

Berjalan di waktu yang salah

Mencari tempat yang lebih baik

Ada sesuatu di benakku

Selalu di ruang kepalaku

Tapi kutahu kelak aku pasti bisa pergi dari sini

Meski jika butuh waktu semalaman atau ribuan tahun

Butuh tempat sembunyi, tapi tak kutemukan satu tempat yang dekat

Ingin rasakan hidup, di luar aku tak bisa melawan rasa takutku

Bukankah indah, seorang diri

Hati terbuat dari kaca, pikiranku dari batu

Hancur leburkan aku, kulit hingga tulang

Halo, selamat datang di rumah

(Tribunnews.com)