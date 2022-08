Pharel Silaban Gelar Kolaborasi Musik Klasik, Persona: Cerita Hati dan Gairah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi tenor Indonesia Pharel Silaban menggagas satu kolaborasi dengan seniman lintas genre musik, tari, dan visual dalam sebuah pertunjukan bertajuk "Persona: Cerita Hati dan Gairah".

Dalam pertunjukan kolaborasi yang akan digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Hall, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 19.00 WIB, Pharel menggandeng beberapa koleganya.

Mereka adalah pianis Edith Widayani, gitaris berprestasi Sandhya Widhi, penyanyi sopran Eveline Permadi, penyanyi bariton senior Harland Hutabarat dan Rainier Revireino, serta penari Irninta Dwitika.

“Pagelaran ini menawarkan terobosan baru dalam pementasan musik klasik di Indonesia berupa kolaborasi beberapa musisi serta seniman tari dan visual dalam mewujudkan Gesamtkunstwerk, sebuah konsep “Total Work of Art” dimana pertunjukan seni dikemas dalam estetika kreasi artistik yang padu, mencakup totalitas pengalaman musikal, visual, dan keragawian,” kata Pharel Silaban di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Lulusan Royal College of Music London dan Eastman School of Music New York dan telah meraih berbagai prestasi di dalam dan luar negeri ini menjelaskan tampilan visual multimedia serta olah gerak tari akan ditampilkan terpadu sepanjang pementasan sebagai respons atas musik yang dibawakan.

Pharel mengutarakan “Persona: Cerita Hati dan Gairah” disusun dalam dua babak, yaitu (1) Hati dan (2) Gairah.

“Babak pertama (Hati) menarasikan perjalanan hidup seorang seniman yang melalui idealisme kreasi artistiknya berusaha mencari kebahagiaan sejati,” jelas Pharel yang melanjutkan studi doktoralnya di University of Kentucky, Amerika Serikat, untuk program studi Vokal tahun ini.

Babak ini mempersembahkan nukilan karya-karya vokal klasik Barat garapan komposer Georg Friedrich Händel, Vincenzo Bellini, Hermann Zilcher, Mátyás Sieber, Fernando Obradors, serta Mochtar Embut.

“Babak kedua (Gairah) menarasikan visi dan harapan seorang seniman dalam meraih kebahagiaan sejati, antara lain, dengan menjaga kobaran api gairah dalam persahabatan dan cinta lestari,” katanya.

Babak ini mempersembahkan nukilan dari opera terkenal karya Giacomo Puccini, Georges Bizet, dan Gaetano Donizetti.