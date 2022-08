Sinopsis dan Daftar Pemain Film Mencuri Raden Saleh, Tayang 25 Agustus 2022 di Bioskop

TRIBUNNEWS.COM - Film Mencuri Raden Saleh dijadwalkan akan tayang tiga hari lagi di seluruh bioskop Indonesia pada 25 Agustus 2022.

Sebelumnya, film ini telah melakukan penayangan terbatas di beberapa bioskop Indonesia pada 17 Agustus 2022 lalu.

Mencuri Raden Saleh berkisah tentang sekelompok pemuda yang berencana mencuri lukisan karya Raden Saleh di Istana Kepresidenan.

Lukisan tersebut adalah lukisan bersejarah berjudul “Penangkapan Pangeran Diponegoro”.

Film yang bergenre action-crime-drama ini merupakan hasil karya sutradara Angga Dwimas Sasongko.

Dalam produksi film ini, Angga Dwimas Sasongko juga merangkap sebagai scriptwriter bersama Muhammad Husain Atmodjo.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com dan IMDb, simak sinopsis film Mencuri Raden Saleh berikut ini sebelum menontonnya di bioskop.

Sinopsis Film Mencuri Raden Saleh

Film Mencuri Raden Saleh berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang berencana mencuri sebuah lukisan bersejarah.

Sekelompok mahasiswa tersebut adalah Piko (the Forger), Ucup (the Hacker), Sarah (the Brute) , Gofar (the Handyman), Tuktuk (the Driver), dan Fella (the Negotiator).