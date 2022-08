Song Hye Kyo Datang ke Pameran Seni Yura Girl's Day, Beri Dukungan untuk Sahabat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Aktris asal Korea Selatan, Song Hye Kyo menghadiri pameran lukisan milik Yura, member Girl's Day.

Song Hye Kyo menghadiri pameran milik Yura bersama anjing peliharaannya.

Melalui instagram story-nya, Song Hye Kyo mengabadikan momen tersebut.

Mantan istri Song Joong Ki ini juga mendokumentasikan beberapa lukisan milik Yura.

Lebih lanjut, Song Hye Kyo memberikan dukungannya dan ucapan selamat terhadap Yura yang berhasil menggelar acara pameran lukisan tunggalnya.

"Selamat atas pameran tunggalmu!!" tulis Song Hye Kyo, dikutip Tribunnews, Senin (22/8/2022).

Diketahui, selain pandai bernyanyi dan berakting, Yura juga memiliki kemampuan dalam seni melukis.

Bahkan, seringkali dia memamerkan hasil karya lukisnya baik di Instagram atau platform lainnya.

Selain Song Hye Kyo, artis lainnya yang sudah menghadiri pameran lukis Yura yaitu Simon D, Kim Heechul Super Junior, Huihyeon DIA dan masih banyak lagi.

Sebagai tambahan, Song Hye Kyo dan Yura semakin akrab setelah keduanya membintangi drama berjudul Now We Are Breaking Up yang tayang pada 2021.

Sejak itu, persahabatan mereka kerap ditampilkan ke publik melalui sosial media.