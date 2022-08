Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat - Element: Demi Nama Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Bersyarat yang dibawakan oleh Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Cinta Tak Bersyarat dirilis tahun 2005.

Lagu ini masuk ke dalam album ketujuh Element.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Bersyarat - Element:

Intro: Am Am

Am Em

tak ada sedikitpun sesalku

F Em

tlah bertahan dengan setiaku

Dm

walau di akhir jalan

C G E

ku harus melepaskan dirimu ooh…

Am (G)

ternyata tak mampu kau melihat

F Em

dalamnya cintaku yang hebat

Dm

hingga ada alasan

C

bagimu ‘tuk tinggalkan

G E Am

setiamu ooh…

Reff I :

A Dm

demi nama cinta

G

telah kupersembahkan hatiku

C

hanya untukmu

F

tlah kujaga kejujuran

Dm E Am

dalam setiap na.fas..ku

A Dm

karena demi cinta

G

telah kurelakan kecewaku

C

atas ingkarmu

F

sebab kumengerti cinta itu

Dm E F E

tak mesti memiliki…

Am G

andai saja kau fahami

F Em

layaknya arti kisah sejati

Dm

karena cinta yang sungguh

C

tiada akan pernah mungkin

G E

bersyarat ooh…

Int. Dm G C F Dm E Am A

==Kembali ke : Reff

Dm E

…...dirimu..

Am G

ternyata tak mampu kau melihat

F Em

dalamnya cintaku yang hebat

