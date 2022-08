Lirik Lagu After LIKE - IVE, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu 'After LIKE' dari IVE.

Video musik lagu After LIKE ini dirilis kemarin, Senin 22 Agustus 2022 di kanal YouTube starshipTV.

Diunggah sehari, MV After LIKE telah ditonton lebih dari 22 juta kali.

Tak hanya itu, After LIKE juga jadi video trending musik nomor 3 di YouTube.

After LIKE - IVE

Tto moreuji nae maeumi

Jeo nalsshicheoreom bakkwilji

Nal najocha da al su eopseuni

Geuge mweoga jungyohani

Jigeum nege wanjeonhi

Puk ppajyeottan ge jungyohan geoji

Ama kkumman gatgetjiman bunmyeong kkumi aniya

Dalli seolmyeonghal su eomneun igeon sarangil geoya

Banggeum naega malhan gamjeong gamhi uishimhaji ma

Geunyang jotaneun ge anya What's after 'LIKE'?

You and I

It's more than 'LIKE'

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It's more than 'LIKE'

What's after 'LIKE'?

What's after 'LIKE'?

Joshimhae du shimjange pin

Saeparan i bulkkochi

Jeo taeyangboda tteugeoul teni

Nan jeo wiro tto araero

Nae geuraepeuneun pogi keo

Yeah that's me

Du beon se beon pigonhage jakku jilmunhaji ma

Nae jangjeomi mweonji ara? baro soljikhan geoya

Banggeum naega malhan gamjeong gamhi uishimhaji ma

Geunyang jotaneun ge anya What's after 'LIKE'?

You and I

It's more than 'LIKE'

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It's more than 'LIKE'

What's after 'LIKE'?

What's after 'LIKE'?

What after like nae mame strike

Jigeum neukkin jjarishameun machi tike

LO daeume I geu daeume VE

Yeogin neowa nae space amudo makji mothae

Nareul bomyeon nun kkamppakhal

Shigan jochado akkaul geol

Deudieo manna bangaweo

LOVE sai nohil I

(What's after 'LIKE'?)

You and I

It's more than 'LIKE'

E ap tto V ap nan yeah

You and I

It's more than 'LIKE'

What's after 'LIKE'?

You and I

It's more than 'LIKE'

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It's more than 'LIKE'

What's after 'LIKE'?

What's after 'LIKE'?

Terjemahan Bahasa Indonesia

Siapa yang tahu?

Pikiranku mungkin berganti seperti cuaca

Meskipun aku tidak mengetahui diriku sendiri

Itu bukan suatu hal penting?

Yang penting saat ini adalah

Aku sangat tertarik padamu sekarang

Mungkin seperti mimpi, tapi itu jelas bukan mimpi

Aku tidak bisa menjelaskan sebaliknya, ini pasti cinta

Jangan berani meragukan apa yang baru saja aku katakan

Bukankah itu bagus? Apa setelah ‘LIKE’?

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

L lalu lagi O selanjutnya aku ya

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

Apa setelah ‘LIKE’?

Apa setelah ‘LIKE’?

Hati-hati, pin dua hati

Api biru ini

akan lebih panas dari matahari

aku naik turun

grafikku lebar

ya, itu aku

Jangan terus bertanya dua atau tiga kali dengan lelah

Apakah kau tahu apa kekuatanku? Itu jujur

Jangan berani meragukan apa yang baru saja aku katakan

Bukankah itu bagus? Apa setelah ‘LIKE’?

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

L lalu lagi O selanjutnya aku ya

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

Apa setelah ‘LIKE’?

Apa setelah ‘LIKE’?

Apa setelah seperti serangan di hatiku

Sensasi yang aku rasakan saat ini seperti kutu

LO lalu aku VE

Ini kau dan ruangku, tidak ada yang bisa berhenti

Berkedip saat melihatku

Bahkan waktu akan sia-sia

senang akhirnya bertemu denganmu

Aku ditempatkan di antara CINTA

(Apa setelah ‘LIKE’?)

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

Di depan E dan di depan V, aku ya

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

Apa setelah ‘LIKE’?

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

L lalu lagi O selanjutnya aku ya

Kau dan aku

Ini lebih dari ‘LIKE’

Apa setelah ‘LIKE’?

Apa setelah ‘LIKE’?

(Tribunnews.com)