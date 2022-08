The Virgin Dikabarkan Bubar, Dara dan Mitha Membantah, Akui Kini Punya Kesibukan Masing-masing

Mitha dan Dara The Virgin, ketika ditemui bersama Dara di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020)- Di atas panggung terkesan kompak, tak disangka Mitha dan Dara The Virgin sering bertengkar.

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini duo group The Virgin sempat diisukan bubar.

Dua personil The Virgin, Dara dan Mitha kini membantah kabar tersebut.

The Virgin diketahui telah berkarier di dunia masik hampir 14 tahun dan hingga kini tak pernah bubar atau berselisih.

Saat menjadi bintang tamu For Your Pagi di Trans 7, Dara dan Mitha secara tegas mengatakan selama ini The Virgin tak bubar.

"Kita gak pernah berantem dan nggak pernah bubar," jelas Dara, dikutip pada kanal YouTube Trans7 Official, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Gara-gara Beda Style, Dara dan Mitha The Virgin Ternyata Sering Berantem

Keduanya jarang manggung berdua karena Dara sedang mengerjakan project single .

Sementara itu, Mitha sedang disibukkan dengan project DJ.

Sempat vakum, para penggemar beranggapan The Virgin bertengkar hingga menyebut telah bubar.

"Justru yang berantem fansnya The Virgin, Dara ada project solo, aku ada project DJ, jadi mereka pikir The Virgin bubar," beber Mitha.

Dijelaskan Mitha, The Virgin ternyata masih sering manggung off air.