5 Rekomendasi Series Film di Vidio, Ada Serigala Terakhir 2 dan The Sexy Doctor is Mine

TRIBUNNEWS.COM - Inilah rekomendasi series dan film di Vidio.

Vidio menampilkan rekomendasi series dan film terlaris setiap minggu.

Ada series Serigala Terakhir 2, Soekarno, Hati Merdeka, Merah Putih, dan The Raid yang menduduki film Indonesia terbaik minggu ini di Vidio.

Untuk kategori film Hollywood, ada Sex Tape, Mr. Bean Series, A Cage of Two Birds, dan American Pie.

Sementara, film Korea yang sedang trending di Vidio minggu ini adalah Eve, Dear X Who Doesnt Love Me, The Good Detective, dan King Maker.

Secara lengkap, berikut ini top series di Vidio.

Baca juga: Serigala Terakhir 2 Episode 4 Tayang di Vidio Hari Ini, 24 Agustus 2022, Berikut Sinopsisnya

1. Serigala Terakhir 2

Serigala terakhir 2 adalah series karya Tommy Dewo yang tayang di Vidio.

Serigala terakhir 2 dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Hannah Al Rashid, Revaldo, Ganindra Bimo, Hana Malasan, Wulan Guritno.

Cerita bermula ketika Delon tertarik dengan kehidupan Alex setelah ia menghilang.