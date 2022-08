Chord Gitar dan Lirik Lagu Mengadili Persepsi (Bermain Tuhan) - Seringai

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Mengadili Persepsi dari Seringai.

Lagu Mengadili Persepsi ini masuk dalam album Seringala Militia yang rilis tahun 2007, lalu.

Di platform Spotify, lagu Mengadili Persepsi telah didengarkan lebih dari 1 juta kali.

Mengadili Persepsi (Bermain Tuhan) - Seringai

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

.

~~ G Bb C

.

G

Selamat datang di era kemunduran,

pikiran tertutup jadi andalan.

G

Praduga tumbuh tenteram,

Bb

menghakimi sepihak, sebar ketakutan.

G Bb

Membakukan persepsi, bukan jadi jawaban

G

atau gagasan bijak.

G

Selangkah maju ke depan,

Bb

empat langkah ke belakang,

kita takkan beranjak.

.

Bb G

Mereka, bermain Tuhan.

Bb G

Merasa benar, menjajah nalar.

Bb F G

Dan kalau kita membiarkan saja, anak kita berikutnya.

.

C G C G

.

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

.

G Bb C

.

G

Selamat tinggal, era kemajuan,

lupakan harapan dan kehidupan.

G Bb

Menjauh dari akar masalah,

G

mendekatkan kepada kebodohan yang dipertahankan.

G Bb

Privasi. Seni.

G

Siapa engkau yang menghakimi?

G Bb

Masih banyak masalah, dan lebih krusial,

tidak bicara asal.

.

Bb G

Mereka, bermain Tuhan.

Bb G

Merasa benar, menjajah nalar.

Bb F G F Bb C

Dan kalau kita membiarkan saja, anak kita berikutnya.

G F Bb C

berikutnyaaa.... !!!!

Musik : G F Bb C

G C

hei hei hei heii hei hei hei heii

G C

hei hei hei heii hei hei hei heii

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

G C

Individu, individu merdeka!

Individu, individu merdeka!

(Tribunnews.com)