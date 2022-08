Farel Prayoga Tuai Pro dan Kontra Nyanyikan Lagu Ojo Dibandingke, Ini Komentar Vidi Aldiano

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi cilik Farel Prayoga menuai banyak pro dan kontra usai menyanyikan lagu Ojo Dibandingke.

Vidi Aldiano sebagai penyanyi yang juga ikut tampil dalam acara HUT RI ke-77 bersama Farel Prayoga buka suara.

Menurut pelantun lagu Nuansa Bening ini, karir Farel Prayoga akan terus bersinar dengan suaranya yang khas menyanyikan lagu campur sari.

Tak ada salahnya bagi Vidi apabila Farel Prayoga menyanyikan lagu yang tidak sesuai usianya menggunakan aransemen campur sari.

"Menurut aku karena dia viralnya menyanyikan lagu itu, tapi menurut aku ke depannya dia (akan) diliat dan dilirik sama orang," kata Vidi Aldiano saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022).

Tidak hanya itu, Vidi berharap jika Farel sang musisi cilik bisa mengharumkan kota kelahirannya, Banyuwangi.

Sehingga Farel harus mendapatkan perhatian khusus untuk terus mengembangkan karirnya di dunia tarik suara.

"Menurut aku, ke depannya dia bisa mewakili warga banyuwangi, anak Indonesia yang melestarikan musik yang sudah dia populerkan, tapi lebih propriet (hak milik)," ungkap Vidi.

Lebih dari itu, Vidi yakin bila Farel akan menjadi musisi hebat kelak untuk mengangkat lagu-lagu daerah khususnya campur sari.

"Tapi of course, karena kemarin dia viral bawaian lagu itu, of course, semua platform pengennya dia nyanyi lagu itu, nextnya aku punya harapan untuk Farel, karen suuara dia bagus, atitudenya oke, berharap tetep bisa sepeti itu," pungkas Vidi Aldiano.