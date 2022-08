Musisi Dellu Uyee Temukan Kepuasan dari Aktivitas Ekstrem Body Suspension

TRIBUNNEWS.COM - Dellu Uyee, musisi yang identik dengan rambut gimbal dan tato, mengaku sering melakukan banyak hal gila dalam hidupnya.

Belum lama ini misalnya. Ia menekuni body suspension, yakni menggantung tubuhnya menggunakan alat yang telah ditempatkan di lubang sementara di kulit.

Aktivitas baru Dellu Uyee yang ekstrem dan bikin ngilu tersebut diketahui dari postingan video di akun Instagram @delluuyee.

"Buat saya melakukan suatu hal yang saya ingin lakukan dan belum tentu orang lain mau lakukan adalah suatu kepuasan tersendiri," tulis Dellu Uyee dalam keterangan postingannya.

Awalnya, diakui Dellu Uyee melakukan body suspension karena rasa penasaran. Namun, belakangan seperti menikmati pengalaman luar biasa.

"Dan menaklukan rasa ketakutan adalah suatu keberhasilan. Meski keberhasilan itu sendiri tergantung dari sudut pandang mana orang menilainya," lanjutnya.

Ia lantas menegaskan bahwa yang dilakukannya bukan untuk ditiru. Apalagi tanpa pengawasan dan dilakukan bukan oleh profesional.

"Karena resikonya cukup tinggi apabila terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan.. “Don’t try this at home”," ucapnya.