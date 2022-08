Sinopsis Film The Hunter's Prayer, Malam Ini di Bioskop TransTV Pukul 23.45 WIB

Berikut ini sinopsis film The Hunter's Prayer yang tayang malam ini di Bioskop TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film The Hunter's Prayer yang tayang di Bioskop TransTV, Rabu (24/8/2022) pukul 23.45 WIB.

Film The Hunter's Prayer yang disutradari Jonathan Mostow ini dibintangi oleh Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech dan Amy Landecker.

The Hunter's Prayer bercerita tentang pembunuh bayaran yang bukannya membunuh targetnya, tapi malah melindunginya.

Film ini juga diangkat dari novel berjudul For The Dogs, Kevin Wignall.

The Hunter's Prayer mengisahkan tentang pembunuh bayaran bernama Stephen Lucas (Sam Worthington).

Ia diberi pekerjaan untuk membunuh seorang wanita, Ella Hatto (Odeya Rush).

Wanita tersebut berada di sebuah sekolah asrama di Swiss. Lucas pun mencarinya.

Saat akan membunuh wanita tersebut, ternyata Lucas dan Ella juga menjadi target dari pembunuh bayaran lainnya.

Semua berawal dari aksi ayah Ella memberitahukan kepada FBI tentang operasi ilegal Richard Addison (Allen Leech) dan juga mencuri 25 Juta dolar darinya.

Pembunuh bayaran yang memburu Lucas dan Ella ternyata suruhan Richard.

Lucas pun akhirnya melindungi Ella dan membunuh suruhan Richard.

Saksikan kisah lengkapnya di Bioskop TransTV.

Pemain The Hunter's Prayer

- Sam Worthington sebagai Stephen Lucas

- Odeya Rush sebagai Ella Hatto

- Allen Leech sebagai Richard Addison

- Gabrielle Mostow sebagai Jillian (putri Lucas)

- Martin Compston sebagai Metzge

(Tribunnews.com, Renald)