TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Suatu Persembahan Cinta yang dibawakan oleh Element feat Chrisye.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Suatu Persembahan Cinta dirilis tahun 2004.

Lagu ini masuk ke dalam album Senyawa.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Suatu Persembahan Cinta - Element feat Chrisye:

[Intro]

C Dm C Dm C Dm C F

C G C Dm Em B Em E

Jelas diriku t'lah mencintaimu

Am G

Tak pernah kubiarkan

F Dm G

Apapun menyakiti hatimu cintaku

C G C Em B Em E

Jelas hatiku t'lah menyayangimu

Am G

Tak pernah ada rasa

F Dm G

Selain kurasakan cintamu cintamu

[Reff]

C E Am

Kau yang membuat diriku

Gm C F Em Dm G

Merasa berarti menjalani segalanya

C E Am

Ku ingin bersamamu

Gm C F Bb

Ku ingin cintamu untuk selamanya

C G C

Ooh.. tulusnya cintamu

Em B Em E

T'lah membuat hatiku

Am G

Mengerti selama ini

F Dm G

Yang kucari hanyalah dirimu kekasihku

[Outro]

D Em D Em

D Em D G D

(Tribunnews.com)