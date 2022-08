Chord Gitar Lagu Terbiasa Sendiri - Mahen: Kembali Ku Salah Buat Hatiku Lelah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Terbiasa Sendiri dalam artikel berikut ini.

Penyanyi Petrus Mahendra alias Mahen merilis lagu berjudul Terbiasa Sendiri pada 16 Juni 2022.

Chord Gitar Lagu Terbiasa Sendiri - Mahen

Intro: A G#m F#m E A

G#m Am B

E B C# F#m C# F#m

Kembali ku salah buat hati ku lelah

E B C#m C#

Langit biru mulai berubah

F#m

Menjadi kelabu

B A G#m F#m

Aku lagi yang terluka

F#m A G#m B

Hati ku hanya untukmu singgah

Reff

E D#m G# C#m

Ternyata kita akhirnya berpisah

Bm E A

Tak ada lagi kata kita

G#m C#m

Tak saling sapa

F#m B

Dan tinggal hanya disini aku sendiri

Musik: A G#m F#m E A G#m E#m

B A G#m F#m

Aku lagi yang terluka

F#m A G# B

Hati ku hanya untukmu singgah

Reff

E D#m G# C#m

Ternyata kita akhirnya berpisah

Bm E A

Tak ada lagi kata kita

G#m C#m

Tak saling sapa

F#m B

Dan tinggal hanya aku sendiri

E D#m G# G# C#m

Seolah janji kita selamanya

Bm E A

Nyatanya bohong belaka

G#m C#m F#m B C C

Kau pergi dan aku disini berteman sepi

D Bm Em Em

Sudahi jangan pernah kembali

Am Bm C D

Ku disini terbiasa untuk sendiri

Musik: E

Reff

E D#m G# C#m

Ternyata kita akhirnya berpisah

Bm E A

Tak ada lagi kata kita

G#m C#m

Tak saling sapa

F#m B

Dan tinggal hanya aku sendiri

E D#m G# G# C#m

Seolah janji kita selamanya

Bm E A

Nyatanya bohong belaka

G#m C#m F#m B C C

Kau pergi dan aku disini berteman sepi

