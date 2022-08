Kunci Gitar dan Lirik Kembalikanlah Dia - Asep Irama, Chord Dasar: Tunjukkan Kemana Langkahku Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar lagu Kembalikanlah Dia yang dipopulerkan Asep Irama.

Lagu Kembalikanlah Dia diciptakan oleh Fazal Dath.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Kembalikanlah Dia - Asep Irama.

Intro : Am

Am G

Tuhan Tolonglah hambamu

G G

dari sengsara Sengsara

G Am

karena Cinta..A.a.a..

int: F G Am..(2x)

Am G F Am

Tunjukkan kemana..langkahku ini

F G F Am

dalam hidup..dalam Cinta

Am G F Am

kekasih tercinta..entah kemana

F G F Am

kini tinggalku sendiri

Am

Dia yang paling kucinta

Am

Dia yang paling kusayang

G F G

aku mohon….on.on…..kembalikan padaku

G Am

kembalikan padaku

Am G F Am

Tunjukkan kemana..langkahku ini

F G F Am

dalam hidup..dalam Cinta..

int: E Dm Am-Am Dm-Dm Am

Am E D

E Am F Am

Reff

Am

Kalau memang dia telah mati

Am F G Am A F Am

tunjukkan padaku Uuu dimana kuburnya

Am

kalau memang dia bukan milikku

Am F G Am

tujukkan padaku Uuu siapa suaminya

G F

walaupun sedetik saja ijinkanlah aku untuk

Am E

membelainya aku rela Aaaa

E Am

melepaskan nyawaku ini

(*)

Am G F Am

Tunjukkan kemana langkahku ini

F G F Am

dalam hidup dalam Cinta

int: E Dm...Am-Am Dm-Dm Am

Am E D

E Am F Am

kembali ke : Reff, (*

