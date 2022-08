Potret Terbaru Tukul Arwana Melawan Penyakitnya, Genggam Tangan sang Putra di Pembaringan

TRIBUNNEWS.COM - Kondisi terbaru Tukul Arwana berjuang melawan penyakitnya, potret terbarunya dibagikan sang putra, Egha Prayudi.

Tukul Arwana hingga kini masih fokus pada pengobatan stroke yang dialaminya.

Potret Tukul Arwana terbaring di tempat tidur baru-baru ini dibagikan putranya, Egha Prayudi melalui Instagram.

Meski wajahnya tak diperlihatkan, tampak komedian senior itu masih terbaring di tempat tidurnya.

Walau belum pulih seperti sedia kala, kondisi Tukul nampak sehat.

Wajahnya juga terlihat cerah memandang putranya yang menggenggam tangannya.

"I just wanna make you proud (Aku hanya ingin membuatmu bangga)," tulis Egha, dikutip dari akun @eghaprayudi, Sabtu (27/8/2022). No

Diketahui, Tukul Arwana sempat mengalami pendarahan otak hingga harus dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sait Pusat Otak Nasional (PON), Cawang, Jakarta Timur.

Beberapa sahabat seperti George Sapulete, komedian Polo, hingga Tarzan membeberkan kondisi Tukul Arwana sudah lebih membaik.

Dikutip dari YouTube Indosiar, George Sapulete mengaku sedih hingga awalnya tak ingin menjenguk Tukul Arwana.