Rizky Febian Jadi Musisi Pembuka di The Sound Project Vol 5 Lewat Lagu Terlukis Indah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian menjadi pembuka konser The Sound Project Vol.5 di Stage Bon Cabe, Sabtu (27/8/2022).

Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta ini tampil mengenakan atasan berwarna hitam dan celana putih.

Saat sang kekasih Mahalini ini naik ke atas panggung para penonton mulai berteriak histeris.

Kedatangannya ke atas panggung juga diiringi musik hingga lampu latar panggung yang meriah.

Rizky Febian membuka penampilannya lewat lagu Terlukis Indah dilanjutkan Cukup Tau.

Disela-sela aksi panggungnya, pria yang kerap disapa Iki ini menyebut momen ini merupakan kali pertamanya tampil di The Sound Project.

"Selamat sore semuanya, terimakasih ini hari pertama saya di The Sound Project tampil di awal dan rame banget terimakasih banyak, hari ini kita seru-seruan ya," ujar Rizky Febian di atas panggung, Sabtu (27/8/2022).

"Saya seneng banget bisa tampil pertama kali di sini," sambunnya.

Selanjutnya, Iki un mengajak penonton untuk bisa begalau ria bersama dengan lagu Cukup Kau Disampingku.

Total sebanyak 9 lagu dinyanyikan Rizky Febian dalam konser The Sound Project Vol.5 di panggung Bon Cabe. Lagu tersrbut diantaranya, Indah Pada Waktunya, Seperti Kisah, Cuek, Mantra Cinta, Berpisah Itu Mudah dan Penantian Berharga.

Diketahui The Sounds Project adalah salah satu festival musik terbesar Tanah Air yang sangat dinanti oleh para penggemar musik.

Digelar selama dua hari The Sound Project Vol.5 menampilkan beberapa musisi Indonesia dan internasional.

Berikut penampilan musisi hari pertama The Sound Project, FEAST, Armada, B.O.H.FM, Coldiac, Diskoria, Efek Rumah Kaca, Feel Koplo, Friday Noriabang, HIVI!, Jason Ranti, Juici Luicy, Kelomok Penerbang Roket, Kunto Aji, Last Child, Lomba Sihir, Malik & The Essentials, Padi Reborm, Pamungkas, Rizki Ferbian, Sisitipsi, Stars And Rabbit, The Adams, The S.I.G.I.T, The Walters (USA), Yura Yunita.

Penampilan hari kedua, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Barasuara, Danilla, Dewa 19 Ft Ello, Fiersa Besari, Float, Four Twnty, FUR (UK), Gangga, Hindia, Idgitaf, Isyana Sarasvati, Jono & Joni, Nadin Amizah, NDX AKA, Nidji, Pemuda Sinarmas, Prince Husein, ity Club, The Changcuters, The panturas, The Upstairs, Vieratale.