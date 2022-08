Chord Gitar dan Lirik Lagu Kudu Nangis - Ndarboy Genk feat Dewa Budjana

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Kudu Nangis dari Ndarboy Genk.

Di lagu Kudu Nangis ini, Ndarboy Genk berkolaborasi dengan Dewa Budjana, gitaris band Gigi.

Video musik Kudu Nangis sendiri telah dirilis 24 Agustus 2022 di kanal YouTube Ndarboy Genk.

Kudu Nangis - Ndarboy Genk feat Dewa Budjana

Intro: G F Em D

G F C Cm

Song 1:

G

Ra kuat aku...

C

Nglakoni tresno tekan semene..

-G/B Am D

Yen kudu takdire.. pisah karo kowe

G

Kulo ikhlas lahir batine..

Song 2:

D G

Wes tak maafke..

C

Bola bali mung mbok sepelekke..

-G/B Am D

Aku wes raiso.. neruske cerito

G G7

Pol mentok aku tak lungo..

Bridge:

Dm -G C D

Ngadepi sikapmu.. aku klera kleru..

G D/F# Em

Sakkarep karepmu.. timbang poda padu..

Am

Sing uwis yo uwis..

D

Sing ilang ben ilang..

G G7

Wes ra kuat tenan..

Reff:

G C D G

Kudu nangis.. hawane kudu nangis..

E Am

Ati koyo di iris-iris..

D G G7

Karo janjimu sing lamis..

G C D -C Bm

Aku nangis.. aku kowe mending uwes..

E Am

Senajan kadang sih sok ngalamun..

D (Cm)

Bayangke aku, kowe iso rukun..

Music: Cm G -D/F# Em D G

Am Em C D

woo..

Bridge:

C D

ngadepi sikapmu.. aku klera kleru..

G D/F# Em

sakkarep karepmu.. timbang poda padu..

Am

sing uwis yo uwis..

D

sing ilang ben ilang..

G

wes ra kuat tenan..

Reff:

C D -C Bm

Kudu nangis.. hawane kudu nangis..

E Am

Ati koyo di iris-iris..

D G G7

Karo janjimu sing lamis..

G C D -C Bm

Aku nangis.. aku kowe mending uwes..

E Am

Senajan kadang sih sok ngalamun..

D G

Bayangke aku, kowe iso rukun..

E Am

Ooh.. waaa.. kadang sok ngalamun..

D (G)

Bayangke aku, kowe iso rukun..

Outro: G F C Cm

