Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu - Base Jam: Walau Jarak Memisahkan Kita Berdua

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Rindu yang dibawakan oleh Base Jam.

Base Jam merupakan band yang dibentuk pada 1994.

Lagu Rindu dirilis tahun 1997.

Lagu ini masuk ke dalam album kedua mereka.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rindu - Base Jam:

G C G D

G C (4x)

G C

Ku melamun Angankan dirimu

G C

Ku ingin kau Hadir di sini

Em C

Senandungkan Lagu rindu

Em C G

Menghapus Galau di hati

* G C (2x)

G C

Ku tahu kau Rindukan ku jua

G C

Seperti apa yang Ku rasakan

Em C

sang bayu bawa Rinduku

Em C G

Ungkapkan isi hatiku padanya

* Reff

G C

Walau jarak memisahkan kita Berdua

Em C

Ku selalu... dekat di hatimu

G C

Simpanlah rasa rindumu hanya Untukku

Em C G

Kukan datang... untukmu... oh Rinduku

*G C (2x)

G C

Usah kau... ragukan hatiku

G C

Ku berikan utuh padamu

Em C

Di setiap sisi hati

Em C G

Yang ada hanya namamu

* Reff

G C

Walau jarak memisahkan kita Berdua

Em C

Ku selalu... dekat di hatimu

G C

Simpanlah rasa rindumu hanya Untukku

Em C G

Kukan datang... untukmu...

G C

Walau jarak memisahkan kita Berdua

Em C

Ku selalu... dekat di hatimu

G C

Simpanlah rasa rindumu hanya Untukku

Em C Dm

Kukan datang... yeaaaaahhhhh...

Dm C

Pejamkan matamu Bawa hatiku

Dm C

Di dalam mimpi Satukan rindu berdua

( satukan rindu berdua )

* G C (2x)

N/A

Walau jarak memisahkan kita

N/A

Ku selalu dekat dihatimu

* Reff

G C

Walau jarak memisahkan kita Berdua

Em C

Ku selalu... dekat di hatimu

G C

Simpanlah rasa rindumu hanya Untukku

Em C

Kukan datang... yeahhhhhhhh

G C

Walau jarak memisahkan kita Berdua

Em C

Ku selalu... dekat di hatimu

G C

Simpanlah rasa rindumu hanya Untukku

Em C G

Kukan datang... untukmu...

(Tribunnews.com)