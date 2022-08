Di Panggung The Sounds Project Vol.5, Ardhito Pramono Ngaku Sudah Bersih dari Narkoba 

Ardhito Pramono saat tampil di festival The Sounds Project Vol.5, Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Ardhito Pramono kembali naik ke atas panggung usai terjerat kasus narkotika beberapa waktu lalu.

Penampilannya dapat membius penonton yang menantikan sang idola bernyanyi di festival The Sounds Project Vol.5.

Di atas panggung Ardhito sempat memberikan terima kasih kepada semua krunya karena berhasil memberikan yang terbaik untuk ia bisa tampil.

Salah satu yang disebut adalah sang manajer. Ardhito menyebut manajernya itu dengan nama Cimeng.

"Shut out untuk manajer gw namanya Cimeng," kata Ardhito, Minggu (28/8/2022).

Setelahnya pelantun lagu Bitterlove itu bergurau mengapa ia bisa ditangkap oleh Satres Narkoba Jakarta Barat karena mengonsumsi narkoba.

"Lu tau kenapa gw ketangkepkan, nama menejer gw (aja) Cimeng," tutur Ardhito di susul tawa penonton.

Ardhito mengungkapkan tidak mau mengulangi kesayangan yang sama dengan menjauhi narkotika. Ia pun menegaskan kini telah bersih dari barang haram tersebut.

"Im clean now, gw cuma minum doang sekarang, ia so above breaking 925," pungkas Ardhito Pramono.

Untuk diketahui, Ardhito Pramono sempat ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (12/1/2022) pukul 02.00 WIB.

Ardhito ditangkap dengan barang bukti diantaranya ganja sebesar 4,80 Gram, bungkus kertas papir, 21 pil alprazolam dengan resep dokter, dan satu unit ponsel.

Tak berselang lama, kasus Ardhito Pramono pun resmi dihentikan tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat.

Sehingga pelantun lagu Bitterlove itu harus menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur selama 6 bulan.