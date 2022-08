Chord Gitar dan Lirik Lagu Jalan Kita Berbeda - Base Jam: Memang Pernah Ada Rasa

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Jalan Kita Berbeda yang dibawakan oleh Base Jam.

Base Jam merupakan band yang dibentuk pada 1994.

Lagu Jalan Kita Berbeda dirilis tahun 2019.

Lagu ini dirilis saat Base Jam memperingati 25 tahun berkarya.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melupakanmu - Jikustik: Tak Pernah Terpikir Melupakanmu

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jalan Kita Berbeda - Base Jam:

Intro : C G/B Am G F G C

C G/B Am G

memang pernah.. ada rasa

F G C

cinta.. antara kita

C G/B Am G

namun semua.. telah hilang

F G C

sudah.. bersama waktu

G Am

kisah yang dulu indah

F Em Dm

takkan kembali la gi

G

lupakan semua

Reff :

C

aku cinta kamu

G/B Am G

tak berarti harus memiliki

F

aku sayang

Em Dm G

tak berarti harus bersamamu

-Em F G Am G/B-C

jalan kita pasti berbeda

Dm G

tak mungkin untuk kita berdua

(C)

menjalin cinta

Int. C G/B Am G F G C

G Am

kisah yang dulu indah

F Em Dm

takkan kembali la gi

G

lupakan semua..

Reff :

C

aku cinta kamu

G/B Am G

tak berarti harus memiliki

F

aku sayang

Em Dm G

tak berarti harus bersamamu

-Em F G Am G/B-C

jalan kita pasti berbeda

Dm G

tak mungkin untuk kita berdua

C Dm-Em

menjalin cinta

F Em

mengertilah

Am G Dm

lepaskanlah aku

G A B

relakan semua.. hoo hoo

Musik : E B/D# C#m B F#..B..G



Reff : Overtune

A D

aku cinta kamu

A/C# Bm A

tak berarti harus memiliki

G

aku sayang

F#m Em A

tak berarti harus bersamamu

-F#m G A Bm A/C#-D

jalan kita pasti berbeda hoo

Em A

tak mungkin untuk kita berdua

Reff : (Overtune 2)

B E

aku cinta kamu

B C#m B

tak berarti harus memiliki

A

aku sayang

G#m F#m B

tak berarti harus bersamamu

-G#m A B C#m

jalan kita pasti berbeda

F#m B

tak mungkin untuk kita berdua

F#m B

tak mungkin untuk kita berdua

(E)

menjalin cinta

Outro : E B/D# C#m B

A B E

kita memang berbeda

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Malam Terang - Element: Kaulah Cinta Sebenar Arti Cinta

(Tribunnews.com)