Daftar Pemenang MTV VMA 2022: Taylor Swift Bawa Pulang Penghargaan Video of the Year

Taylor Swift menerima penghargaan untuk Video longform terbaik selama MTV Video Music Awards di Prudential Center di Newark, New Jersey pada 28 Agustus 2022. Inilah daftar pemenang MTV Video Music Awards 2022, Taylor Swift bawa pulang hadiah utama, Video of the Year.

TRIBUNNEWS.COM - MTV Video Music Awards digelar Minggu (28/8/2022) di Prudential Center, New Jersey, AS.

Taylor Swift membawa pulang piala Video of the Year untuk lagu "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) .

Dilansir CNN.com, berikut daftar nominasi dan pemenang MTV VMA 2022.

Pemenang ditandai dengan huruf tebal.

VIDEO OF THE YEAR

Doja Cat -- "Woman" -- Kemosabe Records / RCA Records

Drake ft. Future & Young Thug -- "Way 2 Sexy" -- OVO/Republic

Ed Sheeran -- "Shivers" -- Atlantic Records

Harry Styles -- "As It Was" -- Columbia Records

Lil Nas X, Jack Harlow -- "INDUSTRY BABY" -- Columbia Records

Olivia Rodrigo -- "brutal" -- Geffen Records

Taylor Swift -- "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) -- Republic Records *WINNER

ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny -- Rimas Entertainment *WINNER

Drake -- OVO/Republic

Ed Sheeran -- Atlantic Records

Harry Styles -- Columbia Records

Jack Harlow -- Generation Now / Atlantic Records

Lil Nas X -- Columbia Records

Lizzo -- Atlantic Records

SONG OF THE YEAR

Adele -- "Easy On Me" -- Columbia Records

Billie Eilish -- "Happier Than Ever" -- Darkroom / Interscope Records *WINNER

Doja Cat -- "Woman" -- Kemosabe Records / RCA Records

Elton John & Dua Lipa -- "Cold Heart (PNAU Remix)" -- EMI / Interscope Records

Lizzo -- "About Damn Time" -- Atlantic Records

The Kid LAROI & Justin Bieber -- "STAY" -- Columbia Records