Diisukan Dekat, Livy Renata Ungkap Sosok Verrell Bramasta: Dia Keren, Lucu Sih

TRIBUNNEWS.COM - Livy Renata mengungkapkan sosok Verrell Bramasta yang tengah diisukan dekat dengannya.

Hal ini berawal dari kebersamaan Livy Renata dengan Verrell Bramasta di acara ulang tahun Athalla Naufal.

Tampak Verrell Bramasta menggandeng tangan Livy Renata.

Dikutip dari YouTube NIT NOT Media Senin (29/8/2022), Livy Renata mengaku mengagumi atau menjadi penggemar sosok Verrell Bramasta.

"Iya, I do admirer, tapi bukan fans yang I ngikutin semuanya."

"Cuman kayak admirer dia aja sih," terang Livy Renata.

Dalam kesempatan tersebut, Livy Renata mengatakan bahwa Verrell Bramasta keren dan berkarisma.

Selain itu, Verrell Bramasta tipikal orang yang bersahabat dan suka menolong sesama.

"Menurut I dia keren, tinggi, charismatic banget orangnya."

"He is really friendly and helpful," ungkapnya.