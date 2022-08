Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Terapuh - Base Jam: Kubutuh Dirimu Berbagi Bebanku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Saat Terapuh yang dibawakan oleh Base Jam.

Base Jam merupakan band yang dibentuk pada 1994.

Lagu Saat Terapuh dirilis tahun 2001.

Lagu ini masuk ke dalam album kelima mereka.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Saat Terapuh - Base Jam:

Intro: C..C

C G Bb F 2x

C G

Biasanya ku pelipur laramu

Bb F

Biasanya ku hapus air matamu

C G

Ku katakan semua kan baik-baik saja

Bb F Bb F G

Namun saat ini, saat kujatuh dalam hidupku

Reff:

C F

Kubutuh dirimu berbagi bebanku

Am G

Temani diriku lalui saat ini

C F

Katakan padaku semua kan berlalu

Am G C

Dekaplah diriku saat ini kurapuh

C G

Biasanya ku tak pernah goyah

Bb F

Biasanya aku tetap tenang

C G

ku mampu hadapi rintangan menghadang

Bb F Bb F G

Namun saat ini, saat kujatuh dalam hidupku

Kembali ke: Reff

F Em Am

Hanya untuk malam ini

F Am

Peluklah akuuuu......

Musik: Am F Am F Am F Bb C F G

Kembali ke: Reff

F Em Am

Hanya untuk saat ini

F Em Am

Temani aku disini

F Em Am

Hanya untuk malam ini

F G C

Esok ku kan terbang kembali

