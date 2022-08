Chord Gitar Kota Mati - NOAH, Kunci Gitar dari Em, Lirik: Coba Dengar Ku Berbisik

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Kota Mati - NOAH dengan kunci gitar mudah dari Em.

Chord Kota Mati - NOAH:

Intro: Em C Em C

Em C Em C

G C Em D

G C Em D

Em C Em

warna seperti menghilang..

C Em

di kota ini..

C Em

hitam dan putih masa lalu..

C G

telah membisu..

Chorus:

C Em

semua berakhir di sini..

D G

tempatku mula bermimpi..

C Em

masih menari di sini..

D Em

langkahmu yang telah pergi..

C Em

udara kini berubah..

C Em

di kota mati..

C Em

seperti kisah masa lalu..

C G

kini membisu..

Chorus:

C Em

coba dengar ku berbisik..

D G

suara yang tlah mengering..

C Em

hatiku mati disini..

D (F)

terdiam dan tak mengelak..

Intro: F Am F Am D G

Chorus:

C Em

coba dengar ku berbisik

D G

suara yang tlah meng.. aah..

C Em

masih bertahan sisa mimpi-mimpiku

D G

di kota ini.. aahh..

C Em

kini bertahan sisa mimpi-mimpiku

D G

di kota ini..

Chorus:

G C Em

semua berakhir di sini..

D G

tempatku mula bermimpi..

C Em

hatiku mati di sini..

D G

terdiam dan tak mengerti..

Outro: C Em D G

C Em D G

(Tribunnews.com)