Cinta Dita Fakhrana dan Rino Yosiaki Berawal dari Pertemuan di Lapangan Golf

TRIBUNNEWS.COM - Dita Fakhrana tak pernah membayangkan mengakhiri kesendiriannya dengan pria bernama Rino Yosiaki di Singapura, pada Minggu (28/8/2022).

Melalui laman instagramnya, Dita menceritakan awal pertemuannya dengan sang suami.

Pertama kali mereka bertemu di lapangan golf hingga akhirnnya sepakat mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami istri.

"August 24, 2021 the first time i met you at golf course and now we gonna sail this world together," tulis Dita dalam keterangan postingannya.

Dita mengunggah tiga foto di Instagramnya. Pertama, fotonya mengenakan gaun pengantin warna putih.

Di situ ia membelakangi kamera sambil memegang buket bunga.

Wajahnya menoleh ke samping.

Kemudian pada foto kedua, Dita berpose bersama Rino Yosiaki. Mereka bergandengan tangan dengan latar belakang pohon rindang di tepi danau.

Sementara foto ketiga, Dita berpose sendirian mengenakan gaun putih. Ia seolah menatap jauh ke depan.

Dita dan Rino Yosiaki menikah di Singapura pada Minggu (28/8/2022). Acara pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh orang terdekat.