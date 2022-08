Lirik Lagu dan Kunci Gitar Piano - Rhoma Irama ft Rita Sugiarto: Piano Mari Main Piano

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar Piano yang dinyanyikan Rhoma Irama dan Rita Sugiarto dengan chord dasar.

Lagu Piano diciptakan oleh Rhoma Irama.

Piano - Rhoma Irama ft Rita Sugiarto



Intro: G..Am (2x)

G.....D (2x)

[laki-laki]

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

[perempuan]

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

[Duet:]

Am C F G

...Menyanyi Diiringi Dengan Piano....

Am C F F G....

....Menari Diiringi Dengan Piano.....

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

Musik : G...........

Em F C F...G

(*)

[perempuan]

G

Pak Guru

Am

Not ini apa Namanya

[laki-laki]

Am

Yang Mana? Oh.. itu

Am

Re-La-La-Fa-La-La-Re

[perempuan]

C D G

Pak Guru, Yang ini...Apa Namanya

[laki-laki]

G

Yang Mana lagi? Oh

G

Mi-Do-Do-Sol-Do-Do-mi

[perempuan]

G Am

Pak Guru, kini aku Sudah Tahu...

C D G

Sekarang beri Pelajaran Baru

[laki-laki]

Am G

Memang kau Muridku yang nomor satu

F Am C G F G

Yang kusayangi Selama hidupku

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

[perempuan:]

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

[Duet:]

Am C F G

...Menyanyi Diiringi Dengan Piano....

Am C F F G....

....Menari Diiringi Dengan Piano.....

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

G D G

Piano..Mari main ..Piano..

Musik : G...........

Em F C F...G

Kembali ke (*)

