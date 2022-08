ONE OK ROCK Rilis Video Musik 'Let Me Let You Go' sebelum Comeback dengan Album Luxury Disease

Toru Yamashita, Takahiro Moriuchi, Tomoya Kanki, dan Ryota Kohama - ONE OK ROCK rilis video klip 'Let Me Let You Go'pada Selasa (30/8/2022), sebelum comeback dengan album baru Luxury Disease pada 9 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Band asal Jepang, ONE OK ROCK kembali merilis single terbaru sebelum comeback dengan album ke-10 mereka, 'Luxury Disease'.

Lagu kelima dari setlist Luxury Disease ini berjudul 'Let Me Let You Go' yang dirilis pada Selasa 30 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB, di kanal ofisial YouTube ONE OK ROCK.

Sebelumnya ada empat lagu yang telah dirilis ONE OK ROCK yakni Renegades, Broken Heart of Gold, Wonder, dan Save Yourself.

Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak bisa membalas kasih sayang dari orang yang mencintainya hingga hubungan berakhir tanpa ada usaha untuk mencegah.

Lagu ini tersaji dalam dua versi yakni lirik bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang bisa dinikmati di berbagai digital music platform, seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music.

Single Let Me Let You Go ini juga dirilis dalam bentuk video musik yang diambil dari video dokumentasi konser mereka di festival musik Summer Sonic 2022.

Gabungan alur cerita dalam lagu dan konsep dokumenter ini sudah dilakukan ONE OK ROCK pada lagu Decision, Cry Out, dan Taking Off.

ONE OK ROCK - (oneokrock.com)

Namun yang membuatnya berbeda adalah adanya model wanita yang berperan sebagai kekasih Takahiro Moriuchi.

Model tersebut bernama Masako Rosales Endo.

Dalam video klip tersebut Masako tampak merekam semua kegiatan Takahiro mulai dari latihan, rehearsal hingga konser digelar.