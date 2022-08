Song Hye Kyo dan Han So Hee Bakal Adu Peran dalam Drama Korea Berjudul The Price of Confession

Song Hye Kyo dan Han So Hee akan bermain dalam drama berjudul The Price of Confession.

TRIBUNNEWS.COM - Song Hye Kyo dan Han So Hee akan berperan dalam drama yang sama.

Kedua aktris tersebut akan membintangi film thriller misteri dari sutradara Lee Eung Bok “The Price of Confession”, yang diberitakan media Sports Kyunghyang, Senin (29/8/2022).

Perwakilan dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment mengonfirmasi, “Han So Hee telah menerima tawaran untuk membintangi 'The Price of Confession,' dan dia secara positif meninjau tawaran tersebut."

Sementara dari agensi Song Hye Kyo, UAA berkomentar, “The Price of Confession adalah salah satu proyek yang sedang dia pertimbangkan (tawarannya)."

Drama Korea The Price of Confession menceritakan kronik berdarah dua wanita dalam kasus pembunuhan, dikutip dari Soompi.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Lee Eung Bok, yang pernah menyutradarai drama hit seperti Sweet Home, Jirisan, Descendants of the Sun, dan Mr. Sunshine.

Sementara naskah dramanya akan ditulis oleh Kwon Jong Kwan, seorang penulis naskah yang pernah menulis skrip Sad Movie dan Proof of Innocence.

Song Hye Kyo sebelumnya pernah membintangi Descendants of the Sun, yang juga disutradarai Lee Eung Bok.

Kini, Song Hye Kyo sedang dalam pertimbangan untuk berperan sebagai guru seni Ahn Yoon Soo dalam drama The Price of Confession.

Descendants of The Sun (Soompi)

Ahn Yoon Soo adalah seorang perempuan yang memimpikan kebahagiaan kecil dalam hidup.