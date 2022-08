Chord Gitar dan Lirik Lagu Amazing - Rex Orange County: Don’t Change A Thing, You Are Amazing

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Amazing yang di populerkan oleh Rex Orange County kini viral di TikTok.

Banyak orang menggunakan lagu Amazing untuk dijadikan backsound dalam membuat video.

Lagu Amazing dan video klip-nya rilis bersamaan pada 14 Februari 2022, dapat dilihat dalam kanal YouTube Rex Orange County.

Arti lagu Amazing dari Rex Orange County yang menceritakan perasaan bahagia seseorang yang dipertemukan dengan orang lain yang luar biasa untuknya.

Melansir dari Kompas.com, berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Amazing yang dinyanyikan oleh Rex Orange County:

Intro

Ab Fm Bbm7 Dbm

Ab Ab7 Bbm Dbm

Ab

Yeah

Fm Bbm

There's no way to time it

Dbm Ab

Where you may find it

Fm

Is unknown

Bbm Bbm7 Dbm

Until then, you're a loner

Ab

So you see her

Ab7 Bbm

She's over in the corner

Dbm Ab

And you can't ignore her

Fm Bbm

There must be a reason

Bbm/E (Dbm)

You see it, believe it now

Bbm Bbm/E

Search the definition of shame

Cm Db Cm

I'm sure you'll see my face

Bbm Bbm/E

Who's gonna save me now

Cm/G Db

I hope it's you, my babe

Chorus

Ab Fm Bbm

Don't change a thing, you are amazing

Bbm/E Db Ab

I can't believe you've come and saved me

Fm Bbm

We can stay here, spend every day here

Db

I don't mind, no

Ab Fm Bbm

Don't change a thing you are amazing

Bbm/E Db Ab

I can't believe you've come and saved me

Fm Bbm

We can stay here, spend every day here

Db

I don't mind

Ab

I see her

Ab7 Bbm

She's over in the corner

Dbm Ab

And I can't ignore her

Ab7 Bbm

There must be, there must be a reason

Bbm/E Dbm

I see it, I see it now

Bbm Bbm/E

Search the definition of afraid

Cm Fm Cm

And I'm sure you'll see my face

Bbm Bbm/E

Who's gonna save me now

Cm/G Db

I hope it's you, my babe

Chorus

Ab Fm Bbm

Don't change a thing, you are amazing

Bbm/E Db

I can't believe you've come and saved me

Ab Ab7 Bbm

We can stay here, spend every day here

Bbm/E Db

I don't mind, oh no

Ab Ab7 Bbm

Don't change a thing you are amazing

Bbm/E Db

I can't believe you've come and saved me

Ab Ab7 Bbm

We can stay here, we could spend every day here

Db

You know I wouldn't mind

Outro

Ab Ab7 Bbm Bbm/E Db

Ab Ab7 Bbm Bbm/E Db

(Tribunnews.com)