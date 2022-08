Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan Tanpa Awan - Base Jam: Kau Tak Bisa Sesukamu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Hujan Tanpa Awan yang dibawakan oleh Base Jam.

Base Jam merupakan band yang dibentuk pada 1994.

Lagu Hujan Tanpa Awan dirilis tahun 2002.

Lagu ini masuk ke dalam album kompilasi mereka.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Hujan Tanpa Awan - Base Jam:

Intro: F

F C

Kukira s'lama ini kau t'lah lupakanku

F C

Kusangka tak ada lagi kenangan di hatimu

F C

Lama tak kudengar suaramu

G Am G F

Sepatah kata maupun secarik berita

F C

Jangan salahkan aku bila kini

F C

Ku berpaling hati dari cintamu

F C G

Di tengah kesepianku mencari dan menanti

Am G F

Berharap dirimu kembali

*)

Em Am

Bila… engkau kembali

Em Am

saat… kunanti dirimu

Em Am

Namun…dirimu kembali

F Fm

saat ku tak bisa bersamamu lagi

Reff:

Am G

Kau tak bisa sesukamu

F

menghilang tanpa kata

Am G

Dan kini kaupun kembali

F

bagai hujan tanpa awan

Am G

Kau takkan pernah mengerti

F

betapa sakitnya aku

Am G F

Dan kini semua sudah terlambat

Musik: Am G F Am G C

Am G F (4x)

Kembali ke: *) Reff (2X)

Am G F

(Sudah terlambat) woo o o

Am G F

(Sudah terlambat) sudah terlambat

Am G F

(Sudah terlambat) woo o o

Am G F

(Sudah terlambat) woo u

