Chord Gitar Jangan Menangis Lagi - Kangen Band: Aku Jatuh Cinta Lagi untuk yang Kesekian Kali

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Jangan Menangis Lagi yang dipopulerkan oleh Kangen Band.

Lagu Jangan Menangis Lagi merupakan singel dalam album ketiga Kangen Band yang bertajuk Bintang 14 Hari.

Album tersebut dirilis pada tahun 2008 oleh label WM Indonesia.

Jangan Menangis Lagi - Kangen Band

Dm G C

Aku jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali

Dm E Am

Dan ku rasa tapi kali ini ku temukan cinta sejati

Dm E

Ia tinggal dalam palung hati



Dm G C

Mahligai cinta yang sejati ku rasa aku cinta mati

Dm E Am

Wanita hanya seorang pelacur ku temukan disudut malam

Dm E

Ku lihat dia sedang menangis, sedang menangis, sedang menangis



* Reff

C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi

G F G

Dengarlah kekasih aku disini

C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu

G F G

Peluklah tubuhku ku bersamamu



C G Am G F G



* Reff

C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi

G F G

Dengarlah kekasih aku disini

C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu

G F G

Peluklah tubuhku ku bersamamu



C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi

G F G

Dengarlah kekasih aku disini

C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu

G F G C C

Peluklah tubuhku ku bersamamu Sudahlah

