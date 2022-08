Olive Lee Rayakan Wedding Anniversary di Eropa, Harap Pernikahannya Langgeng hingga Akhir Hayat

TRIBUNNEWS.COM - Olive Lee merayakan ulangtahun sekaligus wedding anniversary di Eropa.

Banyak hal ia dan suaminya lakukan di sana. Mulai dari jalan-jalan ke beberapa tempat di Benua Eropa hingga menonton festival musik di Negeri Kincir Angin Belanda.

Mantan presenter yang kini menggeluti aktivitas sebagai promotor musik itu, sangat menikmati momen liburannya bersama sang suami.

"Seru rayakan anniversary di Europe as always. Bedanya kali ini kita rayakan di festival besar di Belanda. Saya kan sebagai promotor musik, jadi sekalian rayakan. Wedding anniversary kita tanggalnya sama di bulan Agustus, jadi makin asyik," kata Olive.

Olive mengaku menghabiskan bujet ratusan juta selama liburan. Angka itu dirasa pantas untuk merayakan momen spesial dalam hidupnya.

"Yang terpenting momen berkesan itu kan susah kita dapat kembali. Something special that we only capture it once in our life sometimes," lanjut dia.

Olive menjadikan momen itu sebagai caranya untuk mengucap syukur. Ia juga berharap pernikahan langgeng hingga akhir hayat.

"Jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama adalah Anugrah Tuhan yang luar biasa. Kami belajar mencintai kekurangan masing-masing. We start to enjoy that," ucapnya.

Dan di usia barunya, Olive ingin hidup tenang dan damai dengan menekuni bisnis yang melibatkan orang Indonesia di Eropa.