Scream Or Dance Siap Hadirkan Clean Bandit Ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Panitia Pelaksana Scream or Dance, Daffa Leonard Davincent mengaku siap menghadirkan Clean Bandit ke Indonesia, tepatnya dalam acara Scream or Dance di Ancol Beach City International Stadium, Jumat tanggal 28 Oktober 2022 mendatang.

“Kami memilih Clean Bandit sebagai headline artis utama. Sebab, banyak penggemar yang memintanya melalui laman Instagram @Screamordance. Karena, banyaknya permintaan ini, kami berusaha untuk menghadirkannya di Jakarta. Selain itu, Clean Bandit juga memiliki banyak pendengar di Spotify, tepatnya ada 21.237.192 pendengar bulanan. Karena itu, akan lebih seru, kita bisa menyaksikan langsung Clean Bandit,” ungkap Daffa Leonard Davincent, Rabu (31/8/2022).

Menurut Daffa Leonard Davincent, kehadiran Clean Bandit sekaligus menjawab aspirasi komunitas cosplay yang membutuhkan tempat untuk meluapkan ekspresi sambil berteriak dan menari.

Komunitas cosplay sebelumnya pernah menyuarakan suara hati mereka. Keinginan untuk berekspresi sesuai dengan isi hati mereka diharapkan dapat diterima masyarakat, khususnya di Indonesia. Mereka berharap dapat menemukan tempat untuk berekspresi, berteriak sambil menari.

Komunitas cosplay juga pernah meluapkan ekspresi mereka di sejumlah wilayah DKI Jakarta, Jumat (26/8) dan Sabtu (27/8), antara lain MH Thamrin, Cipete, dan Lebak Bulus. Dalam aksi yang berlangsung dua hari itu, komunitas cosplay turut membawa poster dengan tagar #screamordance.

Tak hanya itu, para mereka juga mengajak para cosplayer untuk bersatu tetap berekspresi dan menjunjung etika dan norma-norma sosial di masyarakat.

Lebih lanjut Daffa menjelaskan, setelah pandemi Covid-19 berangsur reda, pihaknya melihat banyak orang Indonesia pergi keluar negeri hanya untuk menyaksikan festival musik.

“Karena itu, kami juga ingin menghadirkan hal yang serupa tanpa orang-orang harus pergi ke luar negeri. Kemudian, kami juga memberikan panggung untuk talenta-talenta lokal Indonesia juga untuk bisa tampil bersama talenta internasional,” jelas Daffa Leonard Davincent.

Daffa berharap, Clean Bandit dapat menghibur semua orang yang hadir dalam acara Scream or Dance di Ancol Beach City International Stadium pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022.

“Bukan hanya menghibur, namun juga menyatukan semua penggemar, termasuk cosplayer yang datang. Bahkan, memberikan kenangan yang tak terlupakan untuk mereka. Selain itu, Clean Bandit juga bisa memberikan pengalaman dan motivasi bagi musisi-musisi lokal yang tampil juga di dalam acara Scream or Dance,” jelas Daffa Leonard Davincent.

Clean Bandit adalah sebuah grup musik elektronik asal Inggris yang dibentuk di Cambrige pada 2008. Anggotanya berjumlah tiga orang yaitu Jack Patterson, Luke Patterson dan Grace Chatto.

Jack Patterson menguasai alat musik gitar, bass, keyboard, vokal, dan piano. Sedangkan, Luke Patterson berada di posisi sebagai drummer. Sementara itu, Grace Chatto memainkan alat musik cello dan juga tampil sebagai vokalis.

Sebelumnya, Neil Amin-Smith yang bermain biola dan piano itu pernah bergabung dengan Clean Bandit. Namun, dia memutuskan untuk keluar pada 2016.

Album pertama Clean Bandit adalah New Eyes yang dirilis pada 2014. Lalu, album What Is Love yang dirilis pada 2018. Mereka juga sudah banyak mengeluarkan single, antara lain A+E (2012), Mozart's House (2013), Dust Clears (2013), Rather Be (2014), Extraordinary (2014), Come Over (2014), Real Love (2015), Stronger (2015), Tears (2016), Rockabye (2016), Symphony (2017), Disconnect (2017), I Miss You (2017), Solo (2018), Baby (2018), Mama (2019), Tick Tock (2020), dan Higher (2021).