Poster spoiler drama Korea If You Wish Upon Me episode 7 terbaru - Spoiler Sinopsis Drama Korea If You Wish Upon Me Episode 7: Ji Chang Wook Makin Suka Sooyoung SNSD

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Korea Romantis, If You Wish Upon Me yang dibintangi oleh Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD.

Dikutip soompi.com, If You Wish Upon Me adalah sebuah drama Korea baru yang terinspirasi dari sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pria yang berjuang menjalani kehidupa sulitnya.

Namun, ketika dia akhirnya harus menjadi sukarelawan di rumah sakit, dia menemukan hidupnya berubah dengan cara yang tidak terduga sambil membantu mewujudkan keinginan pasien.

Sooyoung berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat tangguh dan ceria di rumah sakit yang terobsesi dengan olahraga.

Sementara Sung Dong Il berperan sebagai Kang Tae Shik, kepala sukarelawan Tim Genie.

Sinopsis If You Wish Upon Me episode 7

Pada episode sebelumnya, hubungan antara Yoon Gyeo Re dan Seo Yeon Joo semakin dekat.

Seo Yeon Joo menyukai Yoon Gyeo Re dan berani mengakui perasaannya tersebut.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama mendatang, Yoon Gyeo Re akhirnya kembali bertanya apakah perasaaan suka itu sungguhan.

Foto spoiler episode selanjutnya drama Korea If You Wish Upon Me - (Soompi.com)

Spoiler selanjutnya adalah Yoon Gyeo Re berbaring di lantai ruang istirahat dengan keadaan pucat dan berkeringat dingin.

Sementara itu, Seo yeon Joo tetap berada di sisinya dan merawat Yoon Gyeo Re yangtengah sakit.

Yoon Gyeo Re tersipu malu dan merasakan berdebar-debar karena semakin tertarik dengan Seo Yeon Joo.

Untuk mengetahui apa yang terjadi antara Yoon Gyeo Re dan Seo Yeon Joo, saksikan episode berikutnya dari “If You Wish Upon Me” Rabu, 31 Agustus di Viu.

(Tribunnews.com/Tartila Safira)