Boyband Treasure Umumkan Bakal Comeback Oktober, Konser di Seoul November 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Boyband asal Korea Selatan, Treasure akan comeback pada Oktober mendatang.

Melalui postingan terbaru di Instagram resmi, YG Entertainment selaku agensi mengumumkan rencana Treasure untuk comeback pada Oktober 2022.

Diikuti dengan konser di Seoul pada November 2022.

Treasure akan comeback dengan mini album kedua mereka bertajuk 'The Second Step : Chapter Two' pada 4 Oktober, menandai comeback pertama mereka setelah hampir delapan bulan tak merilis karya.

Bulan berikutnya, grup ini akan mengadakan konser bertajuk '2022 Treasure Concert In Seoul', digelar dua hari pada 12 dan 13 November 2022.

Poster comeback Treasure dapat dilihat di instagram resmi mereka.

Treasure merupakan grup vokal pria Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment melalui sebuah program survival 'YG Treasure Box' yang terdiri dari 12 anggota.

Choi Hyun-suk dan Park Jihoon sebagai anggota tertua secara bersama-sama berbagi peran sebagai leader grup yang secara resmi memulai debut mereka pada 7 Agustus 2020 dengan singel utama 'Boy' dari album singel The First Step: Chapter One.