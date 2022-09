Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Berbeda - Base Jam: Walau Tak Terlihat Meski Tak Terungkap

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Aku Berbeda yang dibawakan oleh Base Jam.

Base Jam merupakan band yang dibentuk pada 1994.

Lagu Aku Berbeda dirilis tahun 2010.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Berbeda - Base Jam:

C

Bukannya aku tak mencintaimu

Am

Bukannya aku tak menyanyangimu

F Em Dm

Ku kekasih yang tak bi..sa

C G

Ungkapkan cinta

C

Bukannya aku tak miliki hati

Am

Bukannya aku tak bisa kau pilih

F Em Dm

Ku kekasih yang tak bi..sa

C G

Ungkapkan cinta

Reff:

C Em

Inilah aku apa adanya

Am Em

tak ingin membuatmu terluka

F

Walau tak terlihat

C

Meski tak terungkap

G

Cinta ku terbaik

C Em

Inilah aku apa adanya

Am Em

Jangan paksa aku berubah

F

Ku bukan dirinya

C

Jangan kau samakan

G

Aku bukan dia

Am

Aku berbeda

Musik: Am Em F C 2x

C

Bukannya aku tak perhatikanmu

Am

Bukannya aku tak mengindahkanmu

F Em Dm

Ku kekasih yang tak bi..sa

C G

Ungkapkan cinta

Kembali ke: Reff

Outro: Am Em F C

Aku Berbeda

Am Em F C

