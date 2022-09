Chord Gitar Lagu Kita - Vidi Aldiano: Ini Lagu Kita Tuk Selamanya Janjiku Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Lagu Kita, lengkap dengan lirik lagu dan video klipnya.

Lagu berjudul Lagu Kita dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Vidi Aldiano.

Video klip Lagu Kita dirilis pertama kali oleh Vidi Aldiano pada 13 September 2011.

Lagu Kita menjadi single ketiga Vidi Aldiano dalam albumnya yang bertajuk Yang Kedua.

Lagu Kita menceritakan tentang sebuah lagu yang menjadi saksi kisah cinta sepasang kekasih.

Hingga saat ini video klip Lagu Kita, telah ditonton oleh lebih dari 589 ribu kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kita - Vidi Aldiano:

Intro :

Am G F C

Dm Em F G

C G

Meskipun aku

F C

Bukan siapa-siapa,

F Em

Bukan yang sempurna

Dm

Namun percayalah

G

Hatiku milikmu

C G

Meski sering ku

F C

Mengecewakanmu

F Em

Maafkanlah aku

Dm

Janjiku kan setia padamu

G

Hanyalah dirimu..

Reff:

F Fm Em Cm

Aku milikmu, kau milikku

Dm G C

Takkan ada yang pisahkan kita

F Fm Em A

Ini lagu kita tuk selamanya

Dm Em

Janjiku untukmu

F G Am G F C

Takkan tinggalkan dirimu

C G

Meski sering ku

F C

Mengecewakanmu

F Em

Maafkanlah aku

Dm

Janjiku kan setia padamu

G

Hanya dirimu

Reff:

F Fm Em Cm

Aku milikmu, kau milikku

Dm G C

Takkan ada yang pisahkan kita

F Fm Em A

Ini lagu kita tuk selamanya

Dm Em

Oh janjiku untukmu

F G C

Takkan tinggalkan dirimu

F Fm Em Cm

Lagu ini akan menjadi saksi yeah

Dm Em F G A

Tulusnya hatiku cintaimu oh ho.. ooo..

Overtone:

G Gm F#m Dm

Aku milikmu, kau milikku

Em A D

Takkan ada yang pisahkan kita

G Gm F#m B

Ini lagu kita tuk selamanya

Em A

Oh janjiku untukmu

G Gm F#m Dm

Aku milikmu, kau milikku

Em A D

Takkan ada yang pisahkan kita

G Gm F#m B

Ini lagu kita tuk selamanya

Em F#m

Janjiku untukmu..

G Bm

Takkan tinggalkan dirimu

Em F#m

Janjiku untukmu

G A Bm A G F#m

Takkan tinggalkan dirimu

Em A D

Takkan tinggalkan dirimu

Video Klip Lagu Kita - Vidi Aldiano:

